Una giornata dedicata agli agrumi, alla loro storia e al loro legame con il territorio. Domenica 2 febbraio 2025, dalle 10:00 alle 16:00, presso il Giardino della Kolymbethra, prenderà il via la rassegna “Un paesaggio da mangiare – gli Agrumi”, un ciclo di eventi che valorizzano le eccellenze produttive della Sicilia e dell’Agrigentino in particolare. L’iniziativa, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, vede la collaborazione del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, che conferma il proprio impegno nella promozione della filiera agrumicola dell’Isola.

Il programma della giornata prevede momenti di approfondimento culturale. Alle 11:00, i partecipanti potranno prendere parte a un laboratorio esperienziale per la produzione di marmellata di arance amare della Kolymbethra. Alle 11:30, invece, è in programma una visita guidata dal titolo “L’affascinante storia degli agrumi raccontataci dagli antichi alberi del nostro Giardino”, condotta da Giuseppe Pasciuta, Vicepresidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, e Giuseppe Lo Pilato, Agronomo paesaggista del FAI – Giardino della Kolymbethra.

I visitatori avranno, inoltre, l’opportunità di scoprire e degustare i prodotti di alcune rinomate aziende del territorio. L’Azienda Agricola Paolo Ganduscio proporrà spremute di Arance di Ribera biologiche, mentre l’Azienda Agricola Orangetown presenterà una selezione di liquori agli agrumi. La Pasticceria Sabella delizierà i presenti con pasticcini e biscotti a base di agrumi, mentre Biomelograno Bottega e Cucina, storico negozio di prodotti biologici con cucina, offrirà diverse pietanze realizzate con materie prime locali. A completare l’esperienza enogastronomica, Pitan Beer, birrificio artigianale di Favara, porterà le sue birre artigianali.

“Domenica 2 febbraio racconteremo il prodigio delle sedici varietà di agrumi coltivati alla Kolymbethra negli ultimi tre secoli, in un viaggio meraviglioso che condurrà i visitatori a contatto diretto con la terra, gli alberi e la lunga storia di questa straordinaria area agricola, oggi particolarmente preziosa per la sua ricca biodiversità che ne fa un luogo di agricoltura ecosostenibile che aiuta a guardare al futuro con la speranza di un nuovo felice equilibrio tra uomo e natura”, ha dichiarato Giuseppe Lo Pilato, Responsabile gestione agronomica-paesaggistica FAI – Kolymbethra.

Giuseppe Pasciuta, Vicepresidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, ha sottolineato il valore storico e produttivo di questo luogo e il legame tra il Distretto e il FAI. “Ogni anno rinnoviamo questa collaborazione, che ci permette di raccontare la storia degli agrumi non solo come prodotto agricolo, ma come parte integrante del nostro paesaggio e della nostra cultura. Il Giardino della Kolymbethra è un emblema della filiera agrumicola siciliana: qui si trovano tutte le varietà di agrumi, e attraversarlo è come percorrere un viaggio nella storia. Da quando il FAI ha ripreso e riqualificato questa vallata, restituendola alla comunità, la Kolymbethra è diventata un punto di riferimento per la valorizzazione del nostro settore. La collaborazione tra il Distretto e il FAI prosegue da anni: Agrumì, evento che si tiene ogni marzo a Villa Necchi Campiglio a Milano, è un ulteriore esempio di come il nostro lavoro congiunto si traduca in iniziative concrete a sostegno del comparto agrumicolo”.

L’evento fa parte del programma di iniziative che il FAI sta realizzando in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. “I sei appuntamenti di Un paesaggio da Mangiare e gli altri molteplici eventi in programma alla Kolymbethra (circa 80 giornate con evento) costituiscono il nostro impegno per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025”, ha dichiarato Federica Salvo, la Responsabile del FAI – Giardino della Kolymbethra, “Un impegno che non si concretizza solamente nella mole di eventi e iniziative speciali in calendario, ma anche nei nuovi servizi e percorsi di visita previsti per l’anno in corso, a partire dall’ambiziosa inaugurazione di un nuovo bene culturale all’interno del Giardino: Case Montana”.