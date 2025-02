L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha completato un importante intervento di modernizzazione del proprio parco tecnologico, dotando ospedali e Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) di nuove apparecchiature sanitarie di ultima generazione. Grazie a un investimento di 5 milioni di euro, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono già operative 25 nuove strumentazioni mediche. Il progetto rientra nella Missione 6 Salute del PNRR, con particolare riferimento alla “Linea di investimento 6c2-6 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Operatività delle Grandi apparecchiature sanitarie”.

Tra le nuove dotazioni figurano 3 ecotomografi multidisciplinari, 11 mammografi digitali con tomosintesi, 5 sistemi radiologici fissi, 4 TAC (tomografia assiale computerizzata) a 128 strati, 1 gamma camera con TAC e 1 gamma camera. Questi strumenti permetteranno di migliorare la qualità diagnostica e ridurre i tempi di attesa, offrendo un servizio più efficiente e capillare su tutto il territorio catanese.

Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha sottolineato l’importanza dell’investimento: “Il PNRR è un’opportunità straordinaria per elevare gli standard assistenziali sull’intero territorio. Abbiamo dotato diverse strutture aziendali di tecnologie avanzate e all’avanguardia per accrescere, in modo uniforme e diffuso, la nostra capacità di risposta sanitaria. Vogliamo ringraziare gli Uffici coinvolti per il loro lavoro. Abbiamo conseguito importati traguardi e altri progetti sono già in cantiere per migliorare ancora la qualità e la sicurezza dei servizi, ottimizzare la nostra offerta assistenziale e garantire le prestazioni nei tempi previsti”.

L’UOC Provveditorato, diretta da Pietro Galatà, d’intesa con il Dipartimento di Scienze radiologiche, guidato da Vincezo Ricceri, ha completato l’iter di competenza dell’Asp Catania e ultimato l’invio della documentazione, nei termini stabiliti, all’Ufficio “Pianificazione Strategica Struttura per l’attuazione del PNRR e PNC – Missione 6” costituito presso il Dipartimento per la Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Salute.

Le nuove apparecchiature hanno ammodernato e in gran parte integrato il parco tecnologico di Ospedali, PTA e Poliambulatori. Più nel dettaglio:

– 3 Ecotomografi multidisciplinari: Presidi Ospedalieri di: Biancavilla e Paternò PTA di Catania-San Luigi

– 11 Mammografi digitali con tomosintesi: Presidi Ospedalieri di: Caltagirone, Militello Val di Catania e Paternò Poliambulatori di: Bronte, PTA San Giorgio-Librino, Giarre, Pedara e Vizzini PTA di Acireale e Catania-San Luigi

– 5 Sistemi radiologici fissi: Presidi Ospedalieri di: Bronte, Militello Val di Catania e Paternò PTA di Catania-San Luigi

– 4 TAC a 128 strati: Presidi ospedalieri di: Caltagirone, Militello Val di Catania e Paternò PTA di Catania-San Luigi

– 1 Gamma Camera con TAC: Presidio Ospedaliero di Caltagirone

– 1 Gamma Camera: Presidio Ospedaliero di Caltagirone.

Le procedure di acquisizione delle apparecchiature sono eseguite tramite l’adesione ad “Accordi quadro” sulla piattaforma Mepa di Consip: L’iter amministrativo è stato curato dai RUP (responsabile unico del progetto): Giampaolo Runza (dirigente responsabile dell’UOS Acquisizione Beni), Antonella Gioia, Alessia Leonardi, Valentina Ruta e Piero Drago.

Ai fini dell’installazione delle apparecchiature, in alcuni casi, è stato necessario eseguire lavori di adeguamento dei locali. Gli interventi sono stati predisposti dall’UOC Tecnico, diretta da Francesco Alparone, e coordinati dai RUP: Giovanni Casablanca, Simone Furnari, Andrea Gullotta, Antonio Montemagno, Enzo Sgrò e Alessandra Stivala.