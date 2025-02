La Sicilia rientra tra le regioni classificate come emerging innovator nel regional innovation scoreboard 2023 della Commissione europea, ovvero con un livello di innovazione inferiore alla media europea. Nonostante questo c’è una crescita costante nel numero di startup innovative, ma il volume di investimenti resta inferiore rispetto ad altre regioni del Sud Italia, come la Campania e la Puglia.

Il totale del capitale raccolto da startup siciliane attraverso round di finanziamento è stato inferiore ai 40 milioni di euro, collocandosi dietro regioni come Campania e Lazio. E’ quanto emerso dal report Sud innovation 2024 presentato a Palazzo dei Normanni, alla presenza dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, dal movimento Innovation Sud.

Secondo il rapporto il numero di round di finanziamento in Sicilia è relativamente basso rispetto ad altre regioni, segno di un ecosistema imprenditoriale ancora in fase di sviluppo.

Le startup si concentrano principalmente nei settori agroalimentare e agritech, con un focus su tecnologie per l’agricoltura sostenibile; il turismo digitale, con iniziative che integrano innovazione e patrimonio culturale; energie rinnovabili, in particolare legate a soluzioni di efficienza energetica e solare; tecnologie per la sostenibilità, con un crescente interesse verso l’economia circolare.

Campania e Lazio dominano la scena con il numero più elevato di round di finanziamento, indicando un ecosistema più sviluppato e attrattivo per gli investitori. La Puglia si posiziona come una regione emergente con un buon numero di operazioni di investimento, mentre la Sicilia, con 18 round, mostra un numero di operazioni inferiore rispetto alle due regioni, evidenziando la necessità di maggiori investimenti e un ecosistema più forte di supporto alle startup.

Sono la Basilicata e l’Abruzzo ad avere il numero più basso di round, segnalando un ecosistema imprenditoriale meno dinamico. Enti come Irfis FinSicilia possono avere un ruolo chiave nel supporto all’innovazione attraverso strumenti di finanza sostenibile.