L’Assemblea dei Soci di AICA, convocata dall’avv. Sabrina Lattuca, presidente dell’Assemblea dei Sindaci, si è riunita presso la sede operativa dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Presenti oltre l’80% dei Comuni per quote di partecipazione. Al centro del confronto, la gestione della crisi idrica e l’efficienza della rete, con l’approvazione degli schemi tipo dei protocolli per le riparazioni urgenti e per il collegamento con l’anagrafe comunale, utile a contrastare l’evasione.

Tema centrale dell’incontro è stato anche l’adeguamento contrattuale dei dipendenti, già discusso in Prefettura il 23 dicembre scorso. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di procedere con l’aggiornamento dei contratti a partire dal 2026, un passo fondamentale per la stabilità lavorativa e aziendale. “L’adeguamento contrattuale è un atto di giustizia per i lavoratori e un segnale di impegno per la solidità dell’azienda – ha dichiarato Sabrina Lattuca – restiamo concentrati anche sulla crisi idrica e finanziaria, per cui servono misure immediate e concrete. Ringrazio i componenti della Consulta per la volontà di dialogo costruttivo, essenziale per affrontare le sfide future.”