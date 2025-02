La società che gestisce una discoteca in provincia di Palermo ha dichiarato per il 2022 e il 2023 ricavi per un euro. I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo, hanno accertato, dopo una verifica fiscale attraverso gli accertamenti bancari e gli incroci con le banche dati, che i redditi prodotti nel 2022 erano stati oltre 650 mila euro, mentre nel 2023, erano quasi 400 mila. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo.

La discoteca nonostante i presunti magri ricavi dichiarati era molto attiva nell’organizzazione di eventi, sponsorizzati anche attraverso i canali social, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, mentre per l’anno 2022 aveva indicato ricavi per un solo euro. L’esito del controllo è stato così segnalato all’agenzia delle entrate di Palermo per le contestazioni relative al recupero dell’imposta evasa e delle sanzioni da applicare in considerazione delle violazioni rilevate.