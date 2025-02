Nonostante il divieto di avvicinamento avrebbe continuato a frequentare l’abitazione di un anziano di cui era stata badante e a maltrattarlo. Adesso per 34enne di Ragusa è scattato l’arresto. I carabinieri della stazione di Comiso sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto arrivata dal pensionato che ha segnalato ripetute violazioni da parte della donna, già raggiunta lo scorso dicembre da un divieto di avvicinamento alla vittima disposto dal gip di Ragusa per rapina, furto, lesioni e maltrattamenti in famiglia ad opera della donna. I militari si sono recati così nell’abitazione dell’anziano, dove hanno trovato la donna che ha provato invano a giustificare la propria presenza. Per la 34enne è così scattato l’arresto per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa.