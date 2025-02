“Il 14 e 15 febbraio parteciperò a Roma all’assemblea costituente della Rete degli amministratori locali cattolici in Italia, nata informalmente a luglio a Trieste alle Settimane Sociali dei cattolici italiani. All’appuntamento, che vedrà la partecipazione di 600 amministratori, interverranno, tra gli altri, monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione della Cei per i problemi sociali, Ernesto Maria Ruffini e le principali associazioni cattoliche come: Azione cattolica, Acli, Agesci, Comunione e liberazione, Comunità di Sant’Egidio, Movimento cristiano lavoratori, Rinnovamento nello Spirito e Movimento politico per l’unità. Aderisco al progetto con grande piacere e interesse”.

Lo fa sapere in una nota il sindaco di Montevago e deputata di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Margherita La Rocca Ruvolo. Promotore del progetto è Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

“La rete – spiega La Rocca Ruvolo – punta a presentare una mozione con delle proposte da presentare in tutte le regioni italiane e in cento città su alcuni punti programmatici legati al territorio: dal disagio giovanile alla sostenibilità ambientale, dal welfare territoriale a nuove forme di partecipazione, dalle politiche per la famiglia al volontariato”.