Sono passati 167 anni dall’11 Febbraio del 1858, giorno in cui la Beata Vergine Maria apparve alla giovane Bernadette Soubirous, sui Pirenei francesi, nella Grotta di Massabielle, lungo il fiume di Gave. A Massabielle, come a Betlemme e al Getsemani, la roccia della Grotta ha un forte significato simbolico, perché la Grotta che ospita la statua della Vergine Maria, significa protezione, rifugio e solidità per costruire un futuro nuovo. Rappresenta l’abbraccio di Dio, che è la nostra roccia, la fortezza in cui rifugiarci sempre. Come segno di omaggio a Colei che la Chiesa canta e loda come Tutta Bella, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Risplende di luce il Tuo sorriso”. Ha il piacere di condividerla con tutti i devoti della Madonna.

Risplende di luce il Tuo sorriso

Risplende di luce il Tuo sorriso, o Vergine Maria, una luce radiosa, che accende i cuori trepidanti dei Tuoi diletti figli e infonde un’oasi di serenità e pace.

Dono del cielo Tu sei, o Madre dolcissima, ammantata di semplicità e bontà.

O Beata Vergine Maria di Lourdes, attratti dalla Tua infinita benevolenza, ai piedi della Grotta di Massabielle

fiduciosi accorriamo

e alla sorgente d’acqua limpida, che alimenta speranze di vita nuova, attingiamo, in Te, o Vergine purissima, confidiamo.

Prendici per mano, o Mamma Celeste, abbiamo bisogno di Te, della Tua protezione materna, confortaci con la dolcezza della Tua presenza.

È bello averTi vicino, o Vergine Santa…

Come Bernadette, ci rifugiamo nel Tuo cuore dove arde il Divino Amore.

Donaci la gioia

di sentirci amati da Te, o Maria, e fa risplendere sempre nei nostri cuori

la luce del Tuo sorriso.

Rosario La Greca – Brolo (Messina)