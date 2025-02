In vista delle prossime elezioni delle Rsu nelle scuole che si terranno nel prossimo mese di aprile è stato sottoscritto un accordo nazionale elettorale tra la Fsi-Usae e la Confasi. L’intesa è stata siglata tra i due sindacati di categoria per meglio rappresentare gli interessi dei lavoratori del comparto che oggi in Italia sono oltre tre milioni. Soddisfazione nell’occasione è stata espressa da Davide Lercara che ha firmato il documento di intesa nella sua qualità di coordinatore nazionale del dipartimento scuola di Confasi. “ Per quanto riguarda la Sicilia, ad esempio- , ha dichiarato Lercara “ le liste saranno presenti nelle diverse province con l’obiettivo di eleggere rappresenti nel mondo delle Rsu per portare avanti e con efficacia le istanze dei lavoratori scolastici da sempre divisi. Basta pensare alle ennesime frammentazioni che i docenti di sostegno stanno subendo con la creazione dei corsi “TFA INDIRE”. Governo e sindacati firmatari continuano a imporre divisioni”. “La Confasi Scuola- ha concluso Lercara- non accetterà mai la strategia del “divide et impera” attuata per far lottare i colleghi fra di loro e non uno a fianco all’altro”.