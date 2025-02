Ravanusa è ancora ferma. A oltre tre anni dalla tragedia dell’11 dicembre 2021, le famiglie colpite sono costrette a vivere nell’incertezza mentre l’amministrazione comunale continua a temporeggiare. Il decreto di finanziamento dichiarato dal sindaco è inesistente, lasciando la città senza un piano concreto.

Su richiesta dei consiglieri della Democrazia Cristiana (DC) e del consigliere di Alleanza Verdi Sinistra (AVS), la Presidente del Consiglio Comunale, Maria Teresa Rita Rago, nei prossimi giorni convocherà il Consiglio Comunale per fare luce su questa gestione e ricevere chiarimenti dal Sindaco. Perché il primo cittadino ha parlato di un decreto di finanziamento inesistente? Il 30 aprile quale progetto ripresenterà quest’amministrazione ? Il rischio è che si continui a perdere tempo, mentre chi ha perso tutto resta senza certezze.

Oltre alla ricostruzione bloccata, resta il dramma delle famiglie sfollate. È necessario verificare la regolarità degli affitti nelle abitazioni coinvolte e chiarire i criteri e le modalità di assegnazione della nuova proprietà degli alloggi destinati ai cittadini colpiti.

La città non può più aspettare. Nel Consiglio Comunale convocato dalla Presidente Rago, i consiglieri della DC e di AVS chiederanno risposte concrete e sono pronti a collaborare per trovare soluzioni reali per Ravanusa.