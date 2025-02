La Polizia di Stato ha denunciato un giovane pregiudicato acese trovato in possesso di 25 dosi di cocaina con annessi materiali per il confezionamento della droga, nonché di un’ingente somma di denaro di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Nei giorni scorsi, nel corso di un’attività volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della sezione investigativa del Commissariato di Acireale, coadiuvati da un’unità cinofila della Questura di Catania, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione di un 24enne, noto alle forze dell’ordine proprio per i suoi precedenti in materia di droga. La perquisizione è stata estesa anche alle autovetture nella disponibilità del giovane.

Non appena giunti all’interno dell’ingresso dello stabile condominiale, il cane antidroga ha immediatamente segnalato al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente accanto alla porta dell’ascensore, precisamente all’interno di un’intercapedine tra il muro ed il suo rivestimento in legno.

Rimossa la copertura, sono stati rinvenuti 25 involucri in plastica termosaldata, contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi.

Successivamente, all’interno dell’abitazione del giovane è stata ritrovata un’ingente somma di denaro, ammontante a quasi 20.000 euro, unitamente a materiale per il confezionamento della droga. Dell’ingente somma di denaro rinvenuta all’internodi casa sua, il 24enne, tra l’altro disoccupato, non ha saputo fornire spiegazioni credibili ai poliziotti; pertanto, il denaro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro, così come la droga e il materiale rinvenuto.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.