𝑰𝒔𝒄𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝑮𝑰𝑶𝑽𝑨𝑵𝑰𝑵𝑭𝑬𝑺𝑻𝑨 2-3 Maggio 2025

Lampedusa è pronta ad essere, per i nostri giovani, l’abbraccio della chiesa Agrigentina in questo anno giubilare! Aperte le iscrizioni

Cosa fare?

Scaricare i moduli di iscrizione dal sito della

Diocesi e inviarle complete entro il 15 Aprile tramite e-mail all’indirizzo centroevangelizzazione@diocesiag.it

Perché esserci?

Perché è un’occasione unica. Saranno due giorni ricchi di attività, riflessione, musica, spettacolo e preghiera.

Sarà una tappa del cammino 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒅𝒐𝒎 per chi segue il sussidio, ma sarà occasione importante per tutti Giovani e gli educatori per 𝑨𝒑𝒓𝒊𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂, allora sarà davvero 𝑮𝒊𝒖𝒃𝒊𝒍𝒆𝒐 e potremmo essere pellegrini di Speranza in questo dono che è la vita!

per qualsiasi ulteriore informazione scrivere su whatsapp o chiamare al n.320 114 5893

Giovanni Blanda