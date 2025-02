Il Kiwanis Club Parnaso di Canicattì con Presidente Santo Scaglione, ha organizzato ieri un importante incontro con gli studenti delle classi di secondaria di primo grado dell’I. C. Salvatore Gangitano, su bullismo, cyberbullismo e sicurezza in rete. L’incontro si è svolto in un clima di grande attenzione e ha coinvolto non solo gli alunni, ma anche i docenti.

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano fenomeni che, purtroppo, continuano a segnare le esperienze di molti ragazzi e ragazze in età adolescenziale. Le scuole diventano spesso il teatro di atti di intimidazione, sia fisici che virtuali, che possono avere ripercussioni molto gravi sulla vita emotiva e psicologica dei giovani. Per questo motivo, è fondamentale che i ragazzi acquisiscano consapevolezza dei rischi, delle conseguenze e delle modalità per proteggersi.

A relazionare il Vice Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Canicattì, Dott,ssa Maria Pontillo, che ha offerto una panoramica completa sui pericoli legati all’uso inconsapevole della rete e ha sottolineato l’importanza di navigare in internet in modo sicuro, evitando di condividere informazioni personali e cercando sempre di segnalare comportamenti sospetti o minacciosi.

Con un linguaggio semplice e diretto e mostrando alcuni filmati significativi, il Vice Dirigente ha spiegato agli studenti le normative in vigore contro il bullismo e il cyberbullismo, fornendo utili suggerimenti su come comportarsi in situazioni di disagio. Ha esortato i ragazzi a parlarne con insegnanti, genitori o forze dell’ordine e ha suggerito anche l’utilizzo dell’app Youpol, realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare tra l’altro anche fenomeni di bullismo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione per gli studenti di Canicattì, che hanno dimostrato un grande interesse per i temi trattati, intervenendo con numerose domande.

La mattinata si è conclusa con gli interventi del Presidente del club Parnaso Santo Scaglione e del Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, Rosalba Fiduccia, che hanno parlato ai ragazzi del Kiwanis, del suo impegno ultracentenario per i bambini del mondo e di tutti i service che porta avanti, sia a livello nazionale che mondiale, nel campo della salute, dell’istruzione, dell’ambiente e della difesa dei diritti per aiutare e sostenere i bambini e i soggetti più fragili.