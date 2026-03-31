Il Questore della Provincia di Agrigento Tommaso Palumbo ha adottato, ai sensi dell’art.88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di cessazione immediata dell’attività relativa ad un esercizio di raccolta di scommesse, sito nel comune di Ribera.

Il provvedimento, eseguito dalla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, è scaturito da una mirata attività di controllo effettuata dai militari della predetta Tenenza congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha interessato un esercizio di raccolta di scommesse risultato abusivo.

Invero, l’attività di controllo permetteva di accertare che l’esercente effettuava l’attività di raccolta di scommesse non autorizzata, in quanto priva di licenza di polizia, peraltro per conto di una società bookmaker priva di regolare concessione dello Stato Italiano.

Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, del potere di ordinare la cessazione delle attività prive del prescritto titolo di polizia ed ha lo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nonché del ripristino dell’esercizio legittimo dell’attività.