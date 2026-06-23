Prima avrebbe investito il fratello con l’auto e, subito dopo, armato di coltello lo avrebbe anche minacciato. Protagonisti della vicenda sono due fratelli pensionati agrigentini. Uno 77 anni, l’altro 73 anni.

Quest’ultimo, dopo essere stato investito, è stato trasferito in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi con una prognosi di dieci giorni. Il fratello maggiore, ritenuto l’aggressore, è stato invece denunciato per lesioni aggravate e minaccia. A farlo sono stati i poliziotti delle Volanti, intervenuti nel centro cittadino dopo la lite familiare.