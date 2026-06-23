Un incendio sabato pomeriggio ha danneggiato i bagni esterni della palestra comunale Mario Mura di Canicattì. Sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. I primi hanno domato le fiamme mentre gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di capire se si tratti di dolo o di un episodio accidentale.

ASD Città di Canicattì esprime profondo rammarico per quanto accaduto e piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine impegnate nelle indagini. Pur attendendo gli accertamenti ufficiali, riteniamo che l’episodio presenti elementi tali da far presumere una matrice dolosa e intimidatoria, circostanza che, se confermata, assumerebbe una gravità ancora maggiore poiché diretta contro una struttura sportiva che rappresenta un patrimonio della comunità canicattinese.

La ASD Città di Canicattì svolge regolarmente e con continuità tutte le attività di pulizia, manutenzione ordinaria e gestione previste dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Canicattì, garantendo quotidianamente la piena fruibilità della struttura agli atleti, alle famiglie e a tutti gli utenti.

Purtroppo, nonostante gli sforzi costanti e gli interventi ripetuti effettuati dal personale dell’associazione, le aree esterne della palestra sono da tempo oggetto di continui atti di vandalismo e di abbandono incontrollato di rifiuti da parte di soggetti estranei all’attività sportiva. In più occasioni, dopo aver provveduto alla completa pulizia e sistemazione degli spazi, gli stessi sono stati nuovamente deturpati nel giro di poche ore con il deposito abusivo di rifiuti, ingombranti e materiali di varia natura.

Proprio per contrastare questa situazione, l’ASD Città di Canicattì ha più volte segnalato il problema agli organi competenti e, in passato, ha anche presentato una formale denuncia ai Carabinieri per gli episodi di vandalismo e degrado che interessano l’area circostante la palestra. Tali segnalazioni dimostrano come la società non abbia mai ignorato il problema, ma anzi lo abbia affrontato con determinazione, pur non disponendo degli strumenti necessari per impedire comportamenti illeciti posti in essere da terzi.

Chi conosce la realtà della palestra comunale sa bene quanto impegno, risorse e sacrifici vengano quotidianamente dedicati alla sua gestione e alla promozione dello sport sul territorio. L’ASD Città di Canicattì continuerà a fare la propria parte con senso di responsabilità e spirito di servizio, ma è evidente che il contrasto a tali fenomeni richiede la collaborazione di tutte le istituzioni competenti e della cittadinanza.

La palestra comunale rappresenta un importante punto di riferimento per lo sport canicattinese e per centinaia di giovani che ogni giorno frequentano la struttura. Proprio per questo motivo, l’associazione continuerà a impegnarsi affinché l’impianto mantenga gli standard di qualità e accoglienza che lo hanno sempre contraddistinto.

L’ASD Città di Canicattì continuerà a collaborare con le autorità affinché venga fatta piena luce sull’incendio e sugli episodi che da tempo interessano la struttura, auspicando che vengano individuati i responsabili di atti che danneggiano non soltanto la società sportiva, ma l’intera comunità canicattinese.