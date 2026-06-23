Verso il “” momento forte”” dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della citta’.
Nella Chiesa Besta Maria Vergine Immacolata, martedì, alle ore 18,30, Santa messa e vespri solenni.
Mercoledì il “” clou”” delle celebrazioni.
Sul sagrato della Chiesa Madre “”San Giovanni Battista”” (ancora chiusa al culto per lavori di ristrutturazione), in serata (ore 19,30), Santa messa. Seguiranno la processione cittadina e gli scherzi di fuoco.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, nel vivo i festeggiamenti per San Giovanni
Verso il “” momento forte”” dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della citta’.