Traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata: cinque componenti dei vertici della societa’ Impianti Srr che gestisce la discarica di Timpazzo a Gela, da oggi in amministrazione giudiziaria, sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione dell’indagine “Pi-Greco”, condotta dai carabinieri del Noe di Caltanissetta in Gela e del Reparto territoriale di Gela. Nell’inchiesta sono coinvolti, inoltre, oltre quaranta indagati a piede libero. L’indagine e’ stata condotta tra l’agosto del 2023 e aprile dello scorso anno. I militari dell’Arma attraverso attivita’ tecniche di intercettazione e videoriprese hanno monitorato i flussi di conferimento e trattamento dei rifiuti presso la “Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi” nella discarica pubblica.