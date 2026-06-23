Traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata: cinque componenti dei vertici della societa’ Impianti Srr che gestisce la discarica di Timpazzo a Gela, da oggi in amministrazione giudiziaria, sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione dell’indagine “Pi-Greco”, condotta dai carabinieri del Noe di Caltanissetta in Gela e del Reparto territoriale di Gela. Nell’inchiesta sono coinvolti, inoltre, oltre quaranta indagati a piede libero. L’indagine e’ stata condotta tra l’agosto del 2023 e aprile dello scorso anno. I militari dell’Arma attraverso attivita’ tecniche di intercettazione e videoriprese hanno monitorato i flussi di conferimento e trattamento dei rifiuti presso la “Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi” nella discarica pubblica.
Home Cronaca Caltanissetta Traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo, 5 arresti
Traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo, 5 arresti
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Pd Campobello di Licata: La decadenza del Consigliere (Giovanni) D’Angelo non...
Intervento della segreteria del Pd di Campobello ""La decadenza del Consigliere (Giovanni) D'Angelo non un atto a tutela delle istituzioni, ma una forzatura...
Truffa del finto carabiniere, anziana consegna gioielli per 5 mila euro ai malviventi
Ancora una truffa del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nelle maglie dei malviventi è stata un’anziana di Santo Stefano...
Aica, tre nuovi sportelli ad Agrigento, Campobello di Licata e San Biagio Platani
Mercoledì 24 giugno apriranno tre nuovi sportelli AICA nei Comuni di Agrigento, Campobello di Licata e San Biagio Platani nell’ambito del progetto di potenziamento...
Acqua, è guerra dei numeri: Siciliacque smentisce Aica
Il conflitto legato alla gestione idrica tra Aica e Siciliacque è diventato anche una guerra di numeri e di verità contrapposte. La tensione tra...
Montevago Città dell’Olio, consegnata la bandiera al Comune
È stata consegnata ufficialmente al Comune di Montevago la bandiera dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui la cittadina belìcina fa parte da due anni....
Si fingono clienti e rubano in una gioielleria, denunciata una coppia
I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno individuato e denunciato un uomo di 47 anni e una donna di 39 anni, entrambi...
Camera di Commercio di Palermo ed Enna bilancio 2025 in avanzo, Albanese: “Gestione virtuosa...
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna chiude l’esercizio 2025 consolidando il percorso di risanamento e riequilibrio avviato dalle governance che si sono...