È stata consegnata ufficialmente al Comune di Montevago la bandiera dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui la cittadina belìcina fa parte da due anni. Il riconoscimento celebra il valore della tradizione olivicola e la qualità dell’olio extravergine del territorio.

La cerimonia si è svolta ieri sera nella sala convegni della biblioteca comunale alla presenza di Daniele Azzaretto del Consorzio IGP Sicilia, Franco Gagliano, responsabile provinciale Città dell’Olio, dell’agronomo Francesco Marino e dell’imprenditore olivicolo Francesco Amodeo. L’evento si è concluso con un buffet a tema curato da Amodeo’s Farm.

“La bandiera delle Città dell’Olio certifica il valore della nostra tradizione olivicola e la qualità del nostro olio extravergine”, ha dichiarato la Sindaca Margherita La Rocca Ruvolo. Con l’evento ‘Oro Verde del Belìce’ vogliamo celebrare questa eccellenza e promuovere le nostre produzioni tipiche, creando un’occasione di festa e condivisione per la comunità e i visitatori”.

La consegna della bandiera ha dato il via a “Oro Verde del Belìce – Street Food Fest”, due serate di gusto, musica e divertimento in Piazza della Repubblica. Oggi, dalle 19:30, stand enogastronomici con prodotti tipici del territorio: stigghioli, panelle, arancine, porchetta, salumi dei Nebrodi, formaggi, cannoli e tanto altro. Stasera si esibiscono gli Shakalab backed by DJ Yanez. In programma anche il Mercato dell’Ingegno, animazione per bambini e area sosta per bus, moto e camper.