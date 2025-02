“In Sicilia si sta verificando un preoccupante aumento dell’abusivismo nella professione di fisioterapista, un fenomeno che mette seriamente a rischio la salute dei cittadini”. È l’allarme lanciato da Rosario Fiolo, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani, e Valeriano Aprile, consigliere dell’Ordine, intervenuti nel corso della trasmissione Buongiorno Regione del Tgr Rai Sicilia, evidenziando come la fisioterapia possa spesso essere confusa con altre discipline, tra cui osteopatia, chiropratica, massaggi e ginnastica.

“Solo i professionisti abilitati garantiscono cure sicure ed efficaci”, sottolinea il presidente Rosario Fiolo, che invita tutti i pazienti a denunciare possibili abusivi, comunicando via email attraverso un modulo scaricabile dal sito internet dell’Ordine. “Il bisogno di fisioterapia in Sicilia è sempre più diffuso, ma la nostra professione è anche poco conosciuta – aggiunge Fiolo – per questo è necessario affidarsi a professionisti abilitati. L’abusivismo nella fisioterapia continua a diffondersi a causa dell’aumento della domanda di trattamenti e della scarsa conoscenza da parte dei cittadini delle qualifiche richieste per esercitare questa professione”.

Sono diversi i rischi incontro a cui vanno avanti i pazienti che non si affidano ai giusti professionisti. “Una manovra sbagliata potrebbe causare lesioni sia articolari che nervose – avverte Valeriano Aprile – . Invece, il fisioterapista abilitato è in grado di elaborare un programma di fisioterapia seguendo le evidenze scientifiche, valutando clinicamente il paziente e suggerendo, se lo ritiene necessario, l’intervento di un altro professionista”.

Per tutelarsi dal rischio di trattamenti impropri – sottolineano dall’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani – i pazienti possono verificare la qualifica del fisioterapista attraverso il sito internet della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti, in cui si può effettuare la ricerca del professionista per nominativo. Ma anche richiedendo il rilascio di una regolare fattura sanitaria e la firma del consenso informato prima di ogni trattamento.

I fisioterapisti abilitati in Sicilia sono 4.854, suddivisi in quattro ordini territoriali: il gruppo più numeroso riunisce 1.843 professionisti dell’Ordine interprovinciale di Catania-Ragusa-Siracusa; segue quello di Palermo e Trapani (1.577); poi Messina (750) e infine Caltanissetta-Agrigento-Enna (684). Con un tasso di occupazione dopo la laurea di circa il 95 per cento, la fisioterapia rappresenta una professione in forte crescita. Le specializzazioni, come la fisioterapia del pavimento pelvico e quella respiratoria, sono sempre più richieste sia nel settore pubblico che in quello privato. L’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani invita i cittadini a rivolgersi solo a professionisti qualificati per garantire trattamenti sicuri ed efficaci.