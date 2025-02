I carabinieri della stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2 a Palermo, hanno arrestato un palermitano di 61 anni accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo ha cercato in ogni modo di non far entrare i carabinieri che dovevano perquisire l’appartamento. I militari hanno trovato tra gli addobbi natalizi 105 grammi di cocaina. Il gip ha convalidato l’arresto.