“Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento di 1,33 milioni di euro destinato allo stadio Esseneto di Agrigento. Come assessore al Territorio, ho seguito con attenzione l’iter che porterà, finalmente, al rinnovamento dell’impianto di illuminazione. Un intervento atteso che testimonia la vicinanza del governo regionale e che renderà la struttura più moderna ed efficiente, permettendo lo svolgimento delle partite anche in notturna. È un importante passo avanti per lo sport agrigentino e per tutta la nostra comunità”.

Lo dichiara l’assessore regionale Giusi Savarino.