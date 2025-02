In questi giorni si ripetono le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, il paradosso non sono solo la mancanza di norme specifiche che ci tutelino, ma è successiva all’aggressione.

Come si suol dire spesso dobbiamo leccarci le ferite perché le spese sanitarie sono a nostro carico e se le lesioni sono invalidanti rischiamo di restare fuori dall’amministrazione .

Almeno dotateci di ulteriori difese passive, i guanti antitaglio li compriamo con i nostri soldi, servono giubbetti sottili ed innovativi che non impaccino i nostri movimenti in caso di scontri fisici.

In questo paese è indubbio che i criminali hanno più tutele di chi deve far rispettare la legge ed assicurare un vivere civile.

Antonino Alletto segretario generale MP