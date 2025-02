“Non possiamo più tollerare le continue e inaccettabili aggressioni ai danni dei poliziotti nelle nostre città,” dichiara Luigi Lombardo, Segretario Generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) Sicilia. “Il gravissimo episodio avvenuto domenica scorsa al mercato di Ballarò a Palermo, con strascichi protrattisi fin sotto gli uffici di Polizia, rappresenta una chiara minaccia all’Istituzione che rappresentiamo.”

Tutto è iniziato quando uno scooter non si è fermato all’alt della Polizia. L’inseguimento si è concluso all’interno del noto mercato di Ballarò, dove gli agenti sono stati accerchiati e aggrediti da diversi individui. Successivamente, gli agenti sono riusciti a divincolarsi dall’aggressione e a portare i due soggetti in una caserma della Polizia ubicata nei pressi, sotto la quale si è radunata una folla minacciosa, rendendo necessario l’intervento del Reparto Mobile per ristabilire l’ordine.

“Questo episodio non è un caso isolato, ma riflette una realtà diffusa in molte province siciliane,” continua Lombardo. “Si tratta di un’emergenza culturale e sociale alla quale lo Stato deve rispondere con determinazione e risolutezza. Non possiamo permettere che passi il messaggio che con la violenza si possa ottenere impunità.”

Il SIAP esprime la massima solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti, che, con grande professionalità, sono riusciti a fermare i responsabili senza compromettere la propria incolumità e quella dei due soggetti. Considerando le elevate velocità che inevitabilmente un inseguimento comporta, come dimostra il recente e tragico ‘caso Ramy’, questo risultato non è affatto scontato. Un ringraziamento particolare va anche alla Segreteria Provinciale SIAP Palermo, che ha immediatamente lanciato l’allarme, e ai colleghi del Reparto Mobile, che, nonostante le continue critiche mediatiche e politiche, rappresentano – fortunatamente – l’ultimo baluardo a difesa dello stato di diritto.”La nostra comunità sta attraversando una crisi profonda,” aggiunge Lombardo. “Non può essere solo la Polizia di Stato a farsi carico di queste criticità. Servono risposte urgenti e concrete, sia a livello dipartimentale, con il rafforzamento delle Questure e dei Reparti siciliani che, più di altre regioni, soffrono la carenza di organico, sia a livello normativo, con misure specifiche e rafforzate per contrastare il malcostume criminale delle folle tumultuose che tentano sistematicamente di sottrarre i criminali alla giustizia.” conclude il Segretario Lombardo.