Visitare una regione vasta come la Sicilia richiede una buona organizzazione, data la grande quantità di località affascinanti da visitare. Da Catania a Trapani, l’isola offre un mix unico di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.

Per godersi al meglio l’itinerario, il comfort è essenziale, soprattutto quando si viaggia in gruppo. Optare per un minivan o un pulmino da 7 posti, come quelli offerti da Maggiore, è una scelta pratica e conveniente, poiché permette di muoversi con libertà, senza dipendere dai trasporti pubblici.

Quale servizio scegliere?

Un buon servizio di noleggio a breve e medio termine, come ad esempio il già citato Maggiore, è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei turisti, offrendo servizi come il noleggio mensile e plurimensile ed offrendo un’ampia selezione di veicoli di alta qualità.

Che si tratti di un soggiorno breve o di una permanenza più lunga, è possibile scegliere l’auto più adatta alle proprie necessità, garantendo comfort e libertà di movimento. Ad esempio, scegliendo il noleggio auto 7 posti le famiglie numerose o i gruppi di amici potranno viaggiare comodamente senza rinunciare allo spazio e alla praticità.

Per chi ha bisogno di un veicolo compatto per muoversi agilmente in città, invece, ci sono modelli di piccole dimensioni, perfetti per affrontare il traffico urbano e trovare parcheggio con facilità.

L’itinerario

Come già detto, con una vettura a noleggio si può scoprire in totale libertà la storia, la cultura e le bellezze naturali della Sicilia. L’ideale sarebbe un itinerario coast to coast così diviso:

Giorno 1 : si può iniziare il tour a Catania , con una passeggiata lungo via Etnea fino a piazza Stesicoro, dove si possono ammirare i resti dell’Anfiteatro romano e la Cattedrale di San Biagio. Proseguendo verso piazza dell’Università, si arriva in piazza del Duomo, che permette di godere del panorama sulla Fontana dell’Elefante, simbolo della città. Imperdibile anche la Cattedrale di Sant’Agata, ricostruita in stile tardo barocco dopo il terremoto del 1693;

Giorno 2 : la seconda tappa porta verso l' Etna , una delle meraviglie naturali più affascinanti dell'isola. Dal Rifugio Sapienza, a 2000 metri, è possibile proseguire in funivia e, se le condizioni lo permettono, raggiungere le quote più alte con Jeep 4×4 o a piedi;

Giorno 3 : nel terzo giorno si può raggiungere Taormina , per ammirare l'Isola Bella e le scogliere a picco sul mare. La piazza principale, dominata dalla Chiesa di San Giuseppe, offre un'atmosfera suggestiva all'ora dell'aperitivo. Infine si può concludere la giornata con una passeggiata fino alla storica Porta Catania;

Giorno 4: la quarta tappa è Siracusa , dove fare una passeggiata tra i vicoli di Ortigia fino a piazza Duomo e Largo Aretusa. Qui ci si può godere dei momenti di pace lontani dal caos cittadino;

Giorno 5: il quinto giorno si può arrivare ad Agrigento e alla sua celebre Valle dei Templi . Questa offre uno straordinario viaggio nel passato della Magna Grecia, grazie a rovine di immenso valore archeologico;

il quinto giorno si può arrivare ad e alla sua celebre . Questa offre uno straordinario viaggio nel passato della Magna Grecia, grazie a rovine di immenso valore archeologico; Giorno 6: si può concludere questo viaggio in Sicilia a Trapani, città in grado di stupire con le sue case colorate affacciate sul mare e il dedalo di vicoli che trasmettono l’autentica atmosfera locale. Da visitare assolutamente sono la Fontana di Saturno, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di San Lorenzo e la Torre di Ligny.

Ovviamente questi sono solo alcuni spunti. Con un’auto a noleggio è possibile visitare tutte le principali città della Sicilia e personalizzare l’itinerario a seconda dei giorni a disposizione e delle attività preferite.