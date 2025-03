Il Comune di Santo Stefano Quisquina dà il via al percorso per attivare la CER Comunità Energetica Rinnovabile promuovendo l’uso dell’energia da fonti rinnovabili: un progetto impegnativo per offrire al territorio un nuovo modello di sviluppo sostenibile attraverso l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. La comunità solidale di produttori e consumatori potrà condividere energia verde, con un risparmio tangibile per cittadini e imprese e a vantaggio dell’ambiente e in termini concreti, si favoriscono benefici economici per i cittadini consumatori e produttori di energia.

“Vogliamo promuovere la CER partendo dall’informazione e la comunicazione alla cittadinanza su questa nuova possibilità, che rappresenta un ulteriore passo in direzione di una prospettiva basata sull’energia prodotta in modo rinnovabile e a chilometri zero, nell’ottica della transizione energetica”, ha detto il sindaco Francesco Cacciatore.