In occasione della Giornata mondiale contro il papilloma virus, in programma martedì quattro marzo, i consultori familiari dell’ASP di Agrigento, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 realizzeranno diverse azioni in tutta la provincia di Agrigento nell’ambito di un open-day dedicato alla prevenzione. Presso i consultori familiari di Agrigento, Casteltermini, Licata, Naro, Raffadali, Ravanusa, Ribera e Santa Margherita Belice, sarà possibile accedere senza prenotazione alle attività screening HPV DNA TEST (per le donne dai 30 ai 64 anni che non l’hanno effettuato negli ultimi cinque anni).

Previste anche attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio per incontrare i giovani e le donne e fornire informazioni sui vaccini e i corretti stili di vita per prevenire l’infezione durante le quali sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per gli screening. Gli operatori dei consultori di riferimento saranno presenti ad Agrigento, in Piazza Cavour, a Grotte presso il Palazzo Municipale, a Palma Montechiaro presso il poliambulatorio e a Sciacca presso il Centro commerciale “Corallo”. I professionisti dei consultori familiari di Cammarata, Casteltermini e Naro, nei giorni successivi, incontreranno inoltre i ragazzi delle scuole medie.

Il papilloma è un virus molto comune che infetta la maggior parte delle persone sessualmente attive nel corso della loro vita. Ogni anno nel mondo, circa seicentosessanta milioni di persone vengono infettate; nella maggior parte delle persone il virus viene eliminato spontaneamente ma, quando ciò non avviene, l’Hpv può causare diverse forme di cancro e altre malattie, sia negli uomini sia nelle donne. Ogni anno, nel mondo, ad oltre cinquecentoventicinque mila donne viene diagnosticato un cancro cervicale.