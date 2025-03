Una rissa con feriti alla discoteca di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Quando sono arrivati i carabinieri, chiamati dal gestore, non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite.

Scontro fra due gruppi

Si sono scontrati due gruppi. Sembrava tutto finito, quanto prima al pronto soccorso del Cervello si sono presentati tre giovani con ferite da arma da taglio. Un quarto si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia dopo essere passato dal punto territoriale di emergenza di Carini.

Al Cervello si sono presentati tre giovani di 38 anni, 32 anni e 30 anni sono residenti nei rioni Zen e Brancaccio. Al pronto soccorso di Villa Sofia, si è presentata un giovane di 25 anni con altre cinque amici e parenti al seguito.

La violenza in ospedale

Uno degli “amici” ha iniziato presto a dare in escandescenze e con un pugno ha spaccato la vetrata del Pronto soccorso. Sono in corso le indagini.