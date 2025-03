“Più ore per i lavoratori del 118 e del servizio sanitario regionale, il settore è già fortemente provato e occorre dare un segnale forte agli operatori sanitari”. È quanto ha richiesto il Nursind Sicilia in un convegno che si è tenuto a Valderice alla presenza di tutte le segreterie regionali, per affrontare i temi principali del settore sanitario. All’evento è intervenuto in collegamento video anche il dirigente generale del dipartimento della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, che ha rassicurato la sigla sottolineando “l’importanza del dialogo tra istituzioni e sindacati per affrontare le sfide del settore sanitario” e ha espresso “apprezzamento per il lavoro svolto dal Nursind in difesa dei diritti dei lavoratori”.

Altro punto affrontato ha riguardato la mancata firma del contratto collettivo 2022-2024, con le pesanti ricadute negative sui lavoratori. La segreteria regionale guidata da Salvo Calamia ha ribadito “l’impegno a continuare a lottare per ottenere un contratto equo e rispettoso dei diritti di tutti i dipendenti, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo con le istituzioni competenti”.

Il convegno è stato anche l’occasione per discutere delle prossime elezioni delle Rsu, in programma il 14, 15 e 16 aprile. Sono state analizzate strategie, procedure e prospettive per garantire una rappresentanza sempre più forte e incisiva, in grado di tutelare al meglio gli interessi dei lavoratori.

Particolare attenzione è stata dedicata agli ultimi decreti assessoriali riguardanti l’aumento dei fondi contrattuali, l’indennità di pronto soccorso e le prestazioni aggiuntive. I partecipanti hanno avanzato proposte migliorative, con l’obiettivo di ottenere condizioni più eque e adeguate alle esigenze del personale sanitario.

Infine, sono stati presentati i dati relativi ai numeri di iscritti e ai voti Rsu, che dal 2015 ad oggi hanno registrato un costante e significativo incremento. “Questo trend positivo – spiega Calamia – non fa che confermare la crescente fiducia dei lavoratori verso il Nursind, riconosciuto come un punto di riferimento solido e affidabile nella tutela dei loro diritti. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della partecipazione attiva di tutte le segreterie territoriali – ha aggiunto il segretario regionale del Nursind Sicilia – questo convegno rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per garantire condizioni di lavoro dignitose e un futuro migliore per tutti i lavoratori del settore sanitario. Continueremo a lottare con determinazione, perché i diritti dei lavoratori non sono negoziabili”.