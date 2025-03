– “La riforma elettorale per i Comuni è l’occasione per riaffermare il principio della parità di genere nelle giunte municipali. Sostengo la norma che aumenta la presenza delle donne nei governi cittadini, e personalmente ritengo che si debba raggiungere la soglia del 50 per cento, ben oltre il 40 su cui c’è un orientamento positivo bipartisan. Mi farò carico proprio di un emendamento che sancisca un rapporto equo tra donne e uomini nelle funzioni di assessore comunale”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.