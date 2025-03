I poliziotti del commissariato Frontiera, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato e posto ai domiciliari un cinquantaduenne empedoclino. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di falso nella dichiarazione per il gratuito patrocinio. Per questo motivo, dopo la condanna ad otto mesi di reclusione, è stato arrestato.