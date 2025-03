I Carabinieri della Stazione di Canicattì hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di un 61enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

L’indagato, attraverso condotte reiterate, ha molestato più donne, causando loro un grave stato di ansia e paura, fino a costringerle a modificare le proprie abitudini di vita. Con un atteggiamento vessatorio e minaccioso, ha utilizzato i social network, tra cui Facebook, Instagram e TikTok, per diffondere fotomontaggi a contenuto sessualmente esplicito delle vittime, con l’intento di ricattarle e umiliarle pubblicamente.

A seguito dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri, che ha permesso di raccogliere rilevanti elementi a supporto delle accuse, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione della misura cautelare, accolta dal G.I.P. e immediatamente eseguita dai militari dell’Arma. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.