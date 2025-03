Sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Misilmeri padre di 48 anni e figlio di 17 anni che ieri nel corso di un controllo hanno aggredito due carabinieri.

Sono accusati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno fermato il ragazzo di 17 anni fermato a bordo di uno scooter senza targa e risultato rubato.

Il minorenne minaccia i due militari con una forbice e cerca di tagliare le fascette di plastica che servono per portare via lo scooter sequestrato. A questo punto arriva il padre, con numerosi precedenti di polizia, e aggredisce da dietro il militare. Il gip ha disposto l’arresto per il padre e il figlio.

Il minorenne è stato portato al Malaspina mentre per il padre il giudice ha disposto l’obbligo di firma. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Milone ha espresso solidarietà.

“L’amministrazione comunale esprime solidarietà ai carabinieri che nelle ore passate hanno subito un’aggressione, nei pressi della villetta comunale, un atto violento e inaccettabile dice il sindaco – Il fatto che due servitori dello Stato, due carabinieri, vengono aggrediti, a seguito di controlli, sono cose che fanno e devono far riflettere.

All’arma dei carabinieri che ogni giorno con grande senso del dovere garantiscono il rispetto della legalità a Belmonte Mezzagno, va tutto il nostro sostegno”.