“” Carnilivaruni Camastrese – Secondo Memorial Bartolomeo Tese’ “” e’ l’ attesa manifestazione annuale, in calendario, a Camastra, domenica 9 Marzo.

Alle ore 18, nel Piazzale Padre Pio, sfilata per le vie cittadinedi di carri allegorici e di gruppi mascherati. A seguire, dj set in Piazza Garibaldi. La kermesse e’ organizzata dal Comune di Camastra, guidato dal Sindaco Dario Gaglio.

Giovanni Blanda