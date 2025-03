Due 19enni catanesi sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver derubato una 88enne di Biancavilla con la truffa del falso avvocato che ha contattato la vittima raccontandole di un grave incidente stradale provocato dal figlio al quale si potevano evitare spiacevoli conseguenze consegnando denaro e gioielli ad un appartenente alle forze dell’ordine.

I due sono stati bloccati a Catania dopo che avevano riconsegnato ad un autonoleggio una Fiat 500 usata per la truffa. La vittima ha poi telefonato al figlio e non appena ha capito di essere stata truffata, ha avvertito i carabinieri che, utilizzando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire all’autovettura e poi l’autonoleggio. I due giovani sono stati arrestati per truffa aggravata e su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.