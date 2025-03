Una lite tra studenti scoppiata all’interno di un istituto superiore di Avola è finita con il ferimento di uno due giovani, colpito alla gamba con un’arma da taglio.

Studente in ospedale

La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola ma, per fortuna, le sue condizioni non sono gravi: ha rimediato una piccola lesione ed ha potuto fare rientro a casa. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri e della polizia che stanno provando a ricostruire la vicenda e contestualmente ad identificare l’autore del ferimento.

Le indagini

Non sono ancora chiare le ragioni dell’aggressione, fatto sta che, secondo una prima versione, i due si sarebbero affrontati a muso duro in un locale della scuola, poi l’aggressore avrebbe sfoderato l’arma da taglio per colpire il rivale.