Poste Italiane informa che dal prossimo 3 agosto la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida e non potrà più essere utilizzata come documento di identificazione agli sportelli, anche se sul documento è riportata una data di scadenza successiva.

La disposizione dà attuazione a quanto previsto dal Regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, che mira a uniformare gli standard di identificazione all’interno dell’Unione.

In vista di tale scadenza, i cittadini che non siano in possesso di altri documenti di identificazione validi, come passaporto o patente di guida, saranno tenuti a dotarsi della Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro il termine indicato.