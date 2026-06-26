L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha avviato una serie di interventi finalizzati al rafforzamento dell’area dell’emergenza-urgenza negli ospedali della provincia e nei relativi Pronto Soccorso, per garantire una risposta sempre più efficace e tempestiva ai bisogni di salute della popolazione residente anche in considerazione del previsto incremento degli accessi che tradizionalmente si registra durante la stagione estiva.

Tra le misure già attivate figura la pubblicazione di un bando per il reclutamento di nuovi dirigenti medici da destinare alle diverse Unità Operative Complesse con una specifica attenzione per l’emergenza-urgenza. Parallelamente, l’ASP ha predisposto un avviso interno rivolto ai libero professionisti già in servizio che intendano aderire a un programma di prestazioni aggiuntive. L’iniziativa prevede un significativo ampliamento del monte ore disponibile, elevato da un minimo di 24 a 38 ore mensili, accompagnato da un incremento della tariffa oraria, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione del personale medico e garantire una maggiore copertura dei turni.

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, l’Azienda, dopo un precedente tentativo infruttuoso, intende inoltre riproporre l’iter per l’attribuzione di un incarico di responsabile facente funzioni del Pronto Soccorso, ai sensi dell’articolo 25 del vigente contratto di lavoro della dirigenza medica, nelle more della definizione delle procedure concorsuali per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza che interesserà il presidio di Agrigento così come quello di Sciacca.

«L’emergenza-urgenza rappresenta uno dei settori più delicati e strategici del sistema sanitario – dichiara il direttore generale facente funzioni, Raffaele Elia –. Per questo motivo stiamo mettendo in campo ogni strumento disponibile per rafforzare gli organici, migliorare l’organizzazione dei servizi e assicurare ai cittadini livelli di assistenza adeguati, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da una sensibile crescita della domanda sanitaria. Si tratta di un percorso già avviato che proseguirà con determinazione nei prossimi mesi».

Le iniziative programmate si inseriscono in una più ampia strategia aziendale di consolidamento della rete ospedaliera provinciale e di valorizzazione delle professionalità impegnate quotidianamente nei servizi di emergenza.