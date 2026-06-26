Scopre dei ladri di limoni ‘Verdelli’ nel suo agrumeto nella frazione marinara di Scillichenti, li mette in fuga e li insegue con la sua auto sparando nelle strade di Acireale due colpi di pistola, a scopo intimidatorio, una delle vetture con a bordo i banditi, centrandola. Non ci sono stati feriti. A porre fine alla vicenda sono stati i carabinieri che hanno arrestato i tre ladri, originari di Paternò, di 49, 33 e 32 anni, per il furto aggravato di 150 chilogrammi di limoni. I militari dell’Arma hanno denunciato anche l’agricoltore, un vigilantes di 65 anni, per eccesso colposo di legittima difesa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. All’uomo è stata sequestrata una pistolasemiautomatica calibro 9×19, legalmente detenuta. Durante le verifiche sono state inoltre sequestrate le due autovetture utilizzate per la fuga, risultate prive di copertura assicurativa.
Spara ai ladri che gli rubano i limoni: denunciato per eccesso di legittima difesa
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Lions Club Ravanusa Campobello: dal 1° luglio Salvatore Lauricella sarà il nuovo Presidente
Dal prossimo 1° luglio Salvatore Lauricella, assumerà la Presidenza del Lions Club Ravanusa Campobello, raccogliendo il testimone dal Dott. Nobile, al quale va il...
Maxi rissa tra immigrati: si fronteggiano anche con lancio di bottiglie
Una maxi rissa è avvenuta nel centro di Agrigento, nei pressi di Porta di Ponte. Due gruppi di immigrati si sono fronteggiati per...
Asp Agrigento, nuove misure per potenziare pronto soccorso e area emergenza-urgenza
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha avviato una serie di interventi finalizzati al rafforzamento dell’area dell’emergenza-urgenza negli ospedali della provincia e nei relativi Pronto...
DDL caccia approvato al Senato: cosa prevede la nuova legge e cosa cambia rispetto...
Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla caccia con 80 voti favorevoli e 56 contrari. Il testo, firmato dal senatore di Fratelli...
Droga e allacci abusivi alla rete elettrica, due arresti
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nell’ambito di mirati servizi di pattugliamento stradale e di verifica del rispetto delle misure restrittive della libertà...
Al via i saldi in Sicilia, Confimprese: “consumatori più prudenti”
In vista dell’avvio dei saldi estivi 2026 in Sicilia, sabato 4 luglio, con la solita falsa partenza delle comunicazioni di pre-saldi che molti negozianti...
Emissioni sonore di un locale pubblico nella zona di Cannatello: accolto il ricorso dei...
Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza emessa il 22 giugno 2026 nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ha disposto una serie...