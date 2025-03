Aggredisce il medico di turno al pronto soccorso, tentando di ferirlo con una lametta. Nei giorni scorsi a Taormina i carabinieri hanno arrestato un 48enne senegalese, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale con l’aggravante di aver agito contro personale sanitario. A chiedere l’intervento dei militari sono stati gli stessi sanitari, segnalando la presenza dell’uomo che, armato di taglierino, minacciava medici e infermieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, lo straniero, nel momento in cui il medico stava per somministrargli un farmaco, ha estratto dalla tasca una lametta, aggredendolo e tentando di colpirlo più volte alla gola. I carabinieri hanno individuato e identificato l’uomo e, raccolta la testimonianza della vittima e analizzate le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’ospedale che hanno ripreso le fasi salienti dell’aggressione, lo hanno arrestato in flagranza differita. L’arresto è stato convalidato.