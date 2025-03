In occasione della giornata conclusiva del Mandorlo in Fiore 2025 e per celebrare Agrigento Capitale Italiana della Cultura, domenica (16 marzo) TUA (Trasporti Urbani Agrigento) offrirà il servizio di bus navette gratuito per tutti i visitatori.

Le navette di andata, a partire dalle ore 8:30 e fino alle 15:30. Le navette TUA seguiranno i seguenti percorsi: Villaseta (rotatoria) – Porta V – ‘Parcheggio Blu’ Piano San Gregorio – ‘Parcheggio Arancio’ Piazza Ugo La Malfa; ‘Parcheggio Blu’ Piano San Gregorio – ‘Parcheggio Arancio’ Piazza Ugo La Malfa; Viale Sicilia ‘Parcheggio Verde’ (Fontanelle) – Piazzale Rosselli.

Le navette per il ritorno, a partire dalle ore 17:30 e fino alle 19:30, seguiranno invece i seguenti itinerari: Piazzale Rosselli – Viale Sicilia ‘Parcheggio Verde’ (Fontanelle); Tempio di Giunone – Tempio di Ercole – Porta V – Villaseta (rotatoria); Tempio di Giunone – ‘Parcheggio Blu’ Piano San Gregorio; Tempio di Ercole – ‘Parcheggio Blu’ Piano San Gregorio – Tempio di Giunone – Piazzale Rosselli.

Inoltre, come ogni anno, la TUA arricchirà l’atmosfera del Mandorlo in Fiore con i suoi bus decorati con raffigurazioni, realizzate da Sergio Criminisi, dei gruppi folkloristici danzanti provenienti da tutto il mondo, simbolo di accoglienza e alleanza tra i diversi paesi.

Per quanto riguarda invece i servizi del trasporto urbano, domenica 16 marzo saranno garantite le linee 1, 2, 2/, 3 e 4. L’unica variazione riguarda il capolinea, che da piazzale Rosselli sarà spostato a piazza Ugo La Malfa. Le linee rossa e verde saranno sospese. Al termine della manifestazione, non appena le strade saranno riaperte al traffico, tutti i servizi riprenderanno regolarmente.