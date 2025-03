Dopo il successo dello scorso anno, il Deejay Time tornerà in Sicilia il 6 settembre e sarà di nuovo a Catania (Villa Bellini). Lo show di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners, farà tappa in 4 città italiane e in una città europea. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it da martedì 11 marzo 2025 dalle ore 15:00. L’unico appuntamento siciliano è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Il tour partirà da San Damiano D’Asti (venerdì 13 giugno 2025 al Collisioni Barbera Incontra), per poi proseguire a Tirana in Albania (sabato 14 giugno 2025 al Eagle festival), Legnano (MI) (venerdì 11 luglio 2025 al Rugby Sound festival), Follonica (GR) (lunedì 11 agosto 2025 al Follonica Summer Nights), Majano (UD) (giovedì 14 agosto 2025 al Festival di Majano) e per finire si esibiranno a Catania (sabato 6 settembre 2025 al Wave Summer Music).

Lo scorso 28 febbraio, i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno infiammato l’Unipol Forum con uno show incredibile, facendo ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, tra energia travolgente e un pizzico di nostalgia, per una serata indimenticabile.

DEEJAY TIME sarà uno show unico, che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.