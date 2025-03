Un anno e un mese di reclusione, e 2.500 euro di multa, per avere occupato per diversi giorni e con un bisturi in mano una stanza del reparto di ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Lo ha disposto il giudice monocratico del tribunale che ha condannato un 60enne. La vicenda risale al 2021. L’uomo, armato di un bisturi di 15 centimetri, avrebbe occupato una stanza dell’ospedale. L’imputato è stato invece assolto dall’accusa di danneggiamento.