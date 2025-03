Oggi (venerdì 21 marzo) e’ l’ultimo giorno per la concessione di un contributo della spesa sostenuta per la refezione scolastica.

Le istanze, scaricabili dal sito del Comune, dovranno essere inoltrate, entro le ore 13 odierne, al protocollo del Comune di Campobello di Licata o tramite posta elettronica pec all’indirizzo protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico/rimborso totale per sostenere le famiglie nelle spese connesse alla retta della refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia pubblica statale – anno scolastico 2024/2025”.

GIOVANNI BLANDA