“”Collaboriamo insieme per garantire la sicurezza e il decoro della nostra città”. Sono parole del Sindaco Salvatore Pitrola.

““Con l’Ordinanza n.09 del 03.04.2024 – aggiunge il Sindaco -, i proprietari, possessori, usufruttuari e detentori di terreni e aree libere sono tenuti a: mantenere i terreni puliti da sterpaglie, cespugli, rovi e rifiuti per prevenire rischi igienico-sanitari e incendi. Effettuare interventi di pulizia per eliminare materiali che potrebbero attrarre animali e rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Dopo 30 giorni dall’affissione dell’avviso, (vale a dire dal 13 aprile, ndr) inizieranno i controlli e le sanzioni per i trasgressori, con multe da euro 25 a euro 500””. In caso di recidiva, la sanzione massima sarà applicata immediatamente.

GIOVANNI BLANDA