Il 10 marzo 2025, il Maggiore Leonardo Mirto ha lasciato il comando della Tenenza Carabinieri di Favara e ha posto termine alla sua lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, iniziata nel 1991, per raggiunti limiti di età.

Il Magg. Mirto, nel corso degli anni, ha ricoperto diversi incarichi operativi e investigativi, tra cui quello di addetto al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Verona e quello di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia CC di Sassuolo (MO); ha comandato per quattro anni la Tenenza CC di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove ha svolto un’intensa attività di contrasto alla criminalità comune, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Giunto a Favara nel settembre 2023, è stato un punto di riferimento per il territorio, distinguendosi per professionalità, vicinanza alla cittadinanza e costante impegno nella risoluzione delle problematiche locali. Particolare attenzione ha dedicato al mondo della scuola, promuovendo e partecipando a numerose conferenze con gli studenti, volte a diffondere la cultura della legalità e il rispetto delle regole.

Il suo operato è stato apprezzato non solo dai cittadini e dalle istituzioni locali, ma anche dai suoi collaboratori, che ne hanno riconosciuto le doti umane e professionali. L’Arma dei Carabinieri lo saluta con stima e gratitudine per il servizio prestato in oltre tre decenni di carriera, augurandogli ogni soddisfazione per il futuro.