Con ordinanza passata ma ancora in vigore, firmata dal Sindaco Salvatore Pitrola, i proprietari, possessori, usufruttuari e detentori di terreni e aree libere sono tenuti a: mantenere i terreni puliti da sterpaglie, cespugli, rovi e rifiuti per prevenire rischi igienico-sanitari e incendi; effettuare interventi di pulizia per eliminare materiali che potrebbero attrarre animali e rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

Dopo 30 giorni dall’affissione dell’avviso, quindi entro il 13 aprile, inizieranno i controlli e le sanzioni per i trasgressori, con multe da 25 euro a 500 euro. In caso di recidiva, la sanzione massima sarà applicata immediatamente.

Giovanni Blanda