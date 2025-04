“Accolgo con favore la decisione del Governo regionale di sostenere l’abolizione della tassa comunale sui biglietti aerei per gli scali di Trapani Birgi, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. È una proposta che avevo presentato settimane fa in Commissione Quarta e se oggi si è compreso il valore di questa misura, ne sono lieto: l’obiettivo è garantire più collegamenti e costi più bassi per cittadini e turisti, favorendo lo sviluppo economico della nostra regione”.

Lo dichiara il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, che aggiunge: “Se vogliamo davvero rilanciare il sistema aeroportuale siciliano, dobbiamo però avere una strategia chiara. Prima di discutere di privatizzazioni, come nel caso di Palermo, sarebbe fondamentale costruire un vero hub per la Sicilia occidentale, valorizzando il ruolo di Trapani Birgi. L’economia e la mobilità dei nostri territori ne trarrebbero un enorme beneficio. Mi chiedo perché il presidente Schifani parli spesso degli aeroporti di cui la Regione non detiene alcuna quota, mentre su Trapani – dove invece è socio – ci sia un silenzio inspiegabile. Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità”.

“Serve una visione d’insieme che guardi al futuro del trasporto aereo in Sicilia e che metta al centro le esigenze dei cittadini e delle imprese. Continuerò a lavorare affinché il rilancio degli aeroporti minori e la creazione di un hub per la Sicilia occidentale siano una priorità nell’agenda del Governo regionale”, conclude Safina.