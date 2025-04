Un 21enne palermitano e’ stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili Palermo Villagrazia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di San Filippo Neri, impegnati nel rione Zen 2, hanno effettuato un controllo nell’abitazione del giovane sospettato di essere uno spacciatore. Il ragazzo ha preso tempo nel tentativo di disfarsi dello stupefacente, affrettatosi a gettare dalla finestra una busta di plastica con dentro 20 grammi di cocaina gia’ confezionata in 26 dosi, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, una radio ricetrasmittente e un dispositivo da collegare alla presa Obd degli autoveicoli. Una volta entrati, i militari hanno perquisito l’appartamento recuperando, grazie al fiuto del pastore tedesco antidroga Ron, ulteriori 74 grammi di hashish divisi in quasi 60 dosi.

Denunciata in stato di liberta’ la nonna 53enne dell’arrestato e il padre di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione, in relazione al rinvenimento dell’Obd, furto di energia elettrica e invasione di edifici, in quanto i militari hanno accertato, insieme ai tecnici specializzati della societa’ Enel, l’allaccio illecito dell’impianto elettrico direttamente alla rete pubblica e, con il personale dello Iacp, la mancanza del titolo per occupare l’alloggio. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari. Nel corso della medesima operazione, i militari hanno inoltre denunciato in stato di liberta’ per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti anche un minorenne, che e’ stato trovato in possesso di quasi 50 dosi di hashish all’interno di un garage.