“L’interesse per il siciliano sta crescendo e questo non può che riempirci di orgoglio. La nostra lingua, testimone di una storia millenaria e custode di un patrimonio culturale unico, merita di essere conosciuta e valorizzata, soprattutto tra i più giovani”. Lo scrive su Facebook l’assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano, che aggiunge: “Come assessorato regionale all’Istruzione, abbiamo voluto dare un segnale concreto: con la circolare ‘Non Solo Mizzica. La lingua di un popolo’ abbiamo stanziato 405mila euro per le scuole siciliane, per progetti didattici che promuovano lo studio del siciliano attraverso la storia, la letteratura e la cultura dell’Isola”.

“Un’iniziativa – sottolinea l’assessore – che si inserisce nel solco della legge regionale del 2011, nata proprio per tutelare e diffondere il nostro patrimonio linguistico. La scuola è il luogo dove le radici incontrano il futuro. Investire nella conoscenza della lingua siciliana – conclude Turano – significa dare ai nostri giovani gli strumenti per riscoprire e trasmettere un’identità forte e viva”.